البابا يدخل المستشفى لإجراء جراحة في الأمعاء

المصدر: روما - د ب أ

أعلن الكرسي الرسولي في الفاتيكان اليوم الأحد أن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الأول دخل أحد المستشفيات في روما لإجراء جراحة مزمعة في الأمعاء.

وأوضح الكرسي الرسولي أن البابا موجود في مستشفى اجوستينو جيميلي وأن العملية الجراحية ستكون في الأمعاء الغليظة.

ويعتزم الأطباء إجراء الجراحة للبابا اليوم.

وحسب تصريحات الفاتيكان، فإن البابا يعاني مرضا معويا يمكنه أن يسبب أعراضا مثل الآلام والتعب في منطقة البطن.

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