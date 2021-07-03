سورية.. 9 قتلى بينهم 7 أطفال بقصف مدفعي على إدلب

المصدر: إدلب - أ ف ب

قتل تسعة مدنيين بينهم سبعة أطفال في حصيلة جديدة جراء قصف مدفعي للقوات الحكومية في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

وارتفعت حصيلة القتلى اثر وفاة طفلة متأثرة بجروحها في بلدة بلشون في ريف إدلب الجنوبي.

وتتعرض مناطق عدة في إدلب منذ شهر تقريباً لقصف متكرر من القوات السورية، فيما ترد الفصائل المقاتلة باستهداف مواقع سيطرة الأخيرة في مناطق محاذية، رغم سريان وقف لإطلاق النار في المنطقة منذ أكثر من عام.

وقال المرصد إن القصف صباح السبت أدى إلى إصابة 15 آخرين في مواقع عدة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

وأوضح المرصد أن القصف أودى بخمسة أشخاص من عائلة واحدة، هم رجل وزوجته وأطفالهم الثلاثة في بلدة إبلين، إضافة إلى مقتل طفلين في بلدة بليون وطفلتين في قرية بلشون في ريف إدلب.

ويعد قصف السبت من الأكثر دموية منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في مارس 2020، والذي أعلنته موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل عقب هجوم واسع شنّته القوات السورية بدعم روسي على مدى ثلاثة أشهر ودفع نحو مليون شخص إلى النزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news