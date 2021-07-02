هبوط اضطراري لطائرة شحن بوينغ 737 في المياه قبالة هونولولو

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أن طائرة شحن من طراز بوينج 737 على متنها اثنان من الطيارين هبطت اضطراريا في مياه المحيط قبالة ساحل هونولولو بهاواي في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وقالت متحدثة باسم الهيئة في بيان إن الرحلة 810 لشركة ترانسير كانت «تحاول العودة إلى هونولولو عندما أجبرت على الهبوط بالطائرة في المياه» قرابة الساعة 2.30 بالتوقيت المحلي.

وأضافت في البيان «أبلغ الطياران عن عطل في المحرك وحاولا العودة إلى هونولولو لكنهما اضطرا إلى الهبوط بالطائرة في المياه».

وأضاف البيان «بحسب المعلومات الأولية، فإن خفر السواحل الأميركيين أنقذوا الطاقم المؤلف من شخصين. ستقوم إدارة الطيران الفدرالي والمجلس الوطني لسلامة النقل بالتحقيق» في الحادث.

وفي وقت سابق ذكرت قناة تلفزيون (سي.إن.بي.سي) أن طائرة بوينغ 737 هبطت في المياه.

وكانت الجهات المسؤولة عن سلامة الطيران قد سمحت لطائرات بوينغ 737 ماكس بالتحليق في أواخر العام الماضي بعد وقفها عن الطيران لنحو 20 شهرا في أعقاب حادثين راح ضحيتهما مئات الأشخاص.

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