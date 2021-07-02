سلالة دلتا تمثل ثلث إصابات «كوفيد-19» في فرنسا

المصدر: باريس - رويترز

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الجمعة إن السلالة دلتا المتحورة تمثل الآن نحو ثلث الإصابات بمرض كوفيد-19 في فرنسا.

يأتي أحدث تقييم يعلنه فيران بشأن حجم انتشار السلالة التي اكتشفت أولا في الهند مقارنة مع تقييم سابق له في 29 يونيو عندما قال إنها تمثل نحو 20 % من الإصابات في فرنسا.

وقال الوزير «هناك خطر حقيقي من زيادة الجائحة مجددا هذا الصيف في فرنسا».

وحث خلال زيارة لمركز طبي على تلقي أكبر عدد ممكن من الفرنسيين اللقاح المضاد للمرض.

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