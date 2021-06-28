الكويت تقرر فتح الحدود البرية والبحرية للوافدين أول أغسطس

المصدر: الكويت - د ب أ

قرر مجلس الوزراء الكويتي فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المعتمد لدى الكويت والمنتج من شركات (فايزر- أسترازينيكا - موديرنا) أو جرعة واحدة من اللقاح المنتج من شركة جونسون اند جونسون، وذلك اعتبارا من الأحد الموافق أول أغسطس المقبل.

وأضاف بيان صادر اليوم الاثنين عن المجلس انه قرر السماح للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية ممن تلقوا جرعة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى الكويت بالعبور من المنافذ الحدودية البرية والبحرية، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، وأن يُعمل بهذا القرار حتى السبت الموافق 31 يوليو 2021

واشار البيان الى السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى كل من (البوسنة والهرسك، بريطانيا، اسبانيا، الولايات المتحدة الأميركية، هولندا، إيطاليا، النمسا، فرنسا، قيرغيزستان، المانيا، اليونان، سويسرا)، اعتبارا من يوم الخميس الموافق أول يوليو 2021، على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار..

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