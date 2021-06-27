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    أول زيارة لرئيس مصري منذ 30 عاما.. السيسي في العراق للمشاركة بالقمة الثلاثية

    المصدر:
    • متابعات الإمارات اليوم
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    وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقبال السيسي بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.

    وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، في وقت سابق، بأن الزيارة التاريخية للرئيس المصري إلى بغداد، تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاماً، تأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعباً.
     

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