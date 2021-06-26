مصر.. 1000 دولار غرامة على شركات الطيران حال نقل راكب لا يحمل شهادة PCR أو التطعيم

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلن مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، حازم إمام، البدء في تنفيذ قرارات وزارة الصحة باستخدام شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا؛ بشرط مرور ١٤ يوما على التطعيم بديلا لشهادة تحليل الـPCR داخل المطارات في مصر وفقا لما نشرته «الشروق».

وأوضح، أنه سيتم توقيع غرامة بقيمة ألف دولارعلى شركات الطيران في حال نقل راكب لا يحمل شهادة التطعيم ضد كورونا أو مسحة PCR عبر مطار القاهرة، لافتا إلى تخصيص مطار القاهرة الدولي لحاملي شهادات الـPCR أو التطعيم، وتخصيص مطاري شرم الشيخ والغردقة لغير حاملي الـPCR أو شهادات التطعيم.

وأوضح إمام،، أن القرار سيسهل السفر على القادمين إلى مصر سواء من المصريين أو الأجانب، كما سيخفف العبء على المطارات الأخرى مثل مطار شرم الشيخ والغردقة الذين يجرون تحليل الـ(PCR) لجميع القادمين من الخارج.

وأكمل: «أغلب المسافرين حتى الآن يقدمون شهادة الـ(PCR) نظرا لأن قرار اعتماد التطعيم لم يمر عليه سوى ٤٨ ساعة فقط منذ تطبيقه، ولكن في القريب ستكون شهادة التطعيم هي الأساس في المطارات، لأن أغلب المسافرين يحرصون علي التطعيم ضد الفيروس قبل سفرهم».

وتابع: «هناك بعض الدول التي تشترط الحصول على اللقاح لدخول البلاد، وبالتالي فإن هذه القرارات شجعت الكثير من المعنيين بالسفر على أخذ اللقاح»، مبينا أن المطارات ملتزمة باعتماد عدد معين من اللقاحات والتي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية، وأرسلت وزارة الصحة كشفا بهذه اللقاحات إلى جميع المطارات.

وكانت وزارة الصحة المصرية حدثت الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي بمنافذ الدخول (الجوية والبرية والبحرية)، حيث يتم السماح بدخول مصر لحاملي شهادات التطعيم بـ لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، بشرط أن يكون قد مضى 14 يوما على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين وهي (سينوفارم، سينوفاك، سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون أند جونسون).

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