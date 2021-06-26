إسرائيل تعيد فرض الكمامات في الأماكن المغلقة

المصدر: رام الله ■ وام

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، سريان الإلزام بوضع كمامة في أي مكان مغلق باستثناء مكان السكن الدائم، وذلك إثر ارتفاع نسب انتشار فيروس كورونا.

ووفقاً لبيان الوزارة، فإن وضع الكمامة لا يسري على القاصرين دون سن سبعة أعوام والأشخاص الذين يواجهون صعوبة بوضع الكمامة أو العاملين في مكان مغلق بصورة دائمة، وكذلك مدربو الرياضة.

ونصحت الوزارة بوضع الكمامات في أماكن توجد فيها تجمعات بمشاركة عدد كبير من الأشخاص في المناطق المفتوحة، كما أوصت الأفراد الذين لم يتلقوا التطعيم بالامتناع عن المشاركة في التجمعات.

وقال منسق مكافحة فيروس كورونا البروفيسور نحمان أش، إن الإلزام بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة يأتي في أعقاب تسجيل 227 إصابة مؤكدة بكورونا أول من أمس.

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