غداة حادث حلوان: إصابة 40 شخصا جراء اصطدام قطار بآخر في الإسكندرية

المصدر: القاهرة - متابعات ووكالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم اليوم الثلاثاء إصابة ٤٠ مواطناً جراء اصطدام قطار بآخر من الخلف في الإسكندرية ( 225 شمال القاهرة ).

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، في بيان صحافي نشرته الوزارة على موقع «فيس بوك» اليوم، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ ٢٧ سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات.

وأضاف أن الإصابات «تنوعت بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد»، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء.

وكشفت مصادر بالسكة الحديد أن الحادثة وقعت في تمام التاسعة والنصف بالإسكندرية.

وأوضحت أن قطار الركاب كان متوقفا، واصطدم الجرار بالعربات الأخيرة من الخلف مما أدى إلى تهشم آخر عربتين.

من جانبه، قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف،، إن حادث تصادم قطار الإسكندرية حدث نتيجة تصادم جرار من الخلف في القطار المميز رقم 12 ولم يسفر عن وفيات، ووقعت بعض الإصابات البسيطة وتم نقلها إلى مستشفيي جمال عبدالناصر ورأس التين.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن الإصابات كلها بسيطة وهناك 3 إصابات بكسور.

من جهتها قامت صفحة محافظة الإسكندرية بنشر فيديو من مكان حادث تصادم قطار الإسكندرية ورصدت تفقد محافظ الإسكندرية لموقع الحادث.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الصحة والسكان، المصرية وفاة شخصن وإصابة ستة آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بحافلة عمال في حي حلوان جنوبي القاهرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news