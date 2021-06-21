إطلاق سراح 90 مصريا كانوا محتجزين في ليبيا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أفرجت السلطات الأمنية الليبية، الاثنين، عن 90 مصريا كانوا محتجزين في مركز الهجرة غير الشرعية بالعاصمة طرابلس.

وقال رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس، محمد ثروت سليم، إنه تم إطلاق سراح المواطنين المصريين الذين كانوا محتجزين منذ الجمعة الماضي.

وكشف في مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية المصرية، على صفحتها في «فيس بوك»، بأن السفارة المصرية في طرابلس، والتي استأنفت عملها الشهر الماضي، نجحت في إنهاء الملف بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية.

وقدَّم ثروت الشكر لوزير الداخلية الليبي والمسؤولين والجهات المحلية على هذا الجهد «الذي يعكس العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين»، كما أشار إلى أن أغلب المطلق سراحهم من محافظة المنيا.

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