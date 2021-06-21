«النقل» المصرية تكشف كواليس حادث قطار حلوان: السائق لم يتمكن من التوقف

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت هيئه سكك حديد مصر انه في تمام الساعه 17.45 مساء اليوم أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين-العباسيه في المسافه بين التبين وحلوان تصادم القطار بعدد 2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافه قريبه جدا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معده للعبور أو منطقه انتظار سيارات.

و أضافت هيئه سكك حديد، أن السائق حاول التوقف ولم يتمكن من ذلك، مما أدى إلى احتكاكه بإحدى الحافلتين واصطدامه بالأخرى حسب "الوطن" المصرية.

وكان القطار قد اصطدم مع الحافلة التي كانت تقل عمالا لأحد المصانع في منطقة كفر العلو بمدينة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن الحادث خلف أربع وفيات وعدد من الإصابات.

وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدينة والشرطة المصرية إلى مكان التصادم، ونقلت الإسعاف المصابين إلى المستشفيات.

وقال وزير النقل، إن الوفيات نتيجة اصطدام قطار حلوان هي سيدة، بينما الإصابات خمسة أشخاص بينهم حالة حرجة.

وقال مصدر مسؤول إن وزير النقل، شدد على ضرورة تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

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