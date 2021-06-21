مصر.. ضحايا في حادث اصطدام قطار بحافلة عمال في حلوان

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

اصطدم قطار بضائع مع حافلة ركاب، الاثنين، كانت تقل عمالا لأحد المصانع في منطقة كفر العلو بمدينة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن الحادث خلف أربع وفيات وعدد من الإصابات.

وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدينة والشرطة المصرية إلى مكان التصادم، ونقلت الإسعاف المصابين إلى المستشفيات، حسب صحيفة الوطن.

وقال وزير النقل، إن الوفيات نتيجة اصطدام قطار حلوان هي سيدة، بينما الإصابات خمسة أشخاص بينهم حالة حرجة.

وأضاف الوزير في تصريحات لـ«الوطن»، أن حافلة الركاب كانت تسير على مسار القطار.

وشكلت هيئة السكة الحديد لجنة فنية لمتابعة الأحداث أولًا بأول.

وقال مصدر مسؤول إن وزير النقل، شدد على ضرورة تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

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