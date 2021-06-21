أول تصريح للرئيس الإيراني المنتخب حول برنامج الصواريخ الباليستية

المصدر: طهران - رويترز

قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين إن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني غير قابل للتفاوض، على الرغم من مطالب الغرب ودول الخليج بإدراجه في المحادثات النووية الجارية في فيينا.

من ناحية أخرى قال رئيسي في أول مؤتمر صحافي له منذ فوزه في انتخابات يوم الجمعة إنه ينبغي مكافأته على الدفاع عن حقوق الشعب وأمنه.

وقال إنه، كرجل قانون، «دافع دائما عن حقوق الإنسان»، مضيفا أن العقوبات الأميركية التي فرضت عليه لمزاعم بانتهاك حقوق الإنسان جاءت بسبب قيامه بعمله كقاض.

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