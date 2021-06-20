آخر مستجدات "كوفيد_19" في بعض الدول العربية

المصدر: عواصم - وكالات

سجلت المملكة العربية السعودية 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة بثتها وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء أمس، تعافي 1145 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 11045 منها 1496 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 473112 حالة، وعدد حالات التعافي 454404 والإجمالي الوفيات 7663 حالة كما تم إجراء 77831 فحصا مخبريا.

وأعلنت دولة الكويت مساء أمس، تسجيل 1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 337371 حالة إلى جانب 11 حالة وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 1862.

و ذكرت وزارة الصحة الكويتية قي بيان لها أنه تم أيضا تسجيل 1388 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 318419 حالة فيما بلغ عدد من يتلقون الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة 209 حالات.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 566 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة يوم السبت وذلك مقابل 589 إصابة و31 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان صحافي إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس، هو 276756 من ضمنهم 205157 حالة تم شفاؤها، و15829 حالة وفاة.

فيما أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 9 وفيات و311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

و نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزارة الصحة، مساء أمس، أنه بذلك ارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 9656 والإصابات إلى 745978..فيما ارتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 729663 بعد تسجيل 528 حالة جديدة.

أما المملكة المغربية فقد أعلنت مساء أمس، تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و445 حالة شفاء وأربع وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

و ذكرت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 526 ألفا و363 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 513 ألفا و382 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9237 حالة.

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