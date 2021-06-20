إصابات روسيا اليومية بـ «كورونا» تقترب من 18 ألفاً.. وتصاعد تفشي الوباء في موسكو

المصدر: عواصم ■ وكالات

اقتربت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا، أمس، من عتبة الـ18 ألفاً، وبلغت أرفع مستوى لها منذ نهاية يناير الماضي، وفيما أعلنت العاصمة موسكو تسجيل عدد قياسي من الإصابات بـ«كوفيد-19» لليوم الثاني على التوالي، كشفت بيانات عن إعطاء 2.56 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

وتفصيلاً، أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، بتقريرها اليومي تسجيلها 179 ألفاً و6 إصابات جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 172 ألفاً و62 إصابة في اليوم السابق.

وتأتي هذه القفزة الملموسة في الحصيلة على خلفية تصاعد وتيرة تفشي كورونا في الأيام الأخيرة في العاصمة موسكو، حيث سجلت منذ الجمعة 9120 إصابة جديدة بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا، والمناطق المجاورة بالمدينة 1456 إصابة، وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 466 حالة وفاة، مقابل 453 وفاة الجمعة، فيما تماثل في اليوم الأخير 10684 مريضاً للشفاء.

وكانت المدينة تسجّل نحو 3000 إصابة يومياً قبل أسبوعين فقط، فيما أشار رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين الى أن المتحوّر دلتا مسؤول عن نحو 90% من الإصابات الجديدة.

وسجلت في روسيا إجمالاً منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و299 ألفاً و215 إصابة مؤكدة بـ«كورونا»، منها 128 ألفاً و911 حالة وفاة، وأربعة ملايين و861 ألفاً و343 حالة شفاء، مع بقاء 308 آلاف و961 حالة نشطة، بالإضافة إلى إجراء (حتى اليوم) أكثر من 144.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات، 473 ألفاً منها خلال آخر 24 ساعة.

أما في الصين، فدفع القلق من التفشي السريع للمتحوّر دلتا المطار في مدينة شنزين (جنوب) إلى إلغاء مئات الرحلات، وتشديد القيود على القادمين السبت، بعدما تأكدت إصابة موظف في أحد المطاعم بالفيروس.

وسيتعيّن على أي شخص يدخل إلى المطار الآن أن يكون خاضعاً لفحص «كوفيد» بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة، وفق ما أفادت «مجموعة مطار شنزين» على حسابها في موقع «ويتشات».

وفي أوغندا، أعلن الرئيس يوري موسيفيني، قيوداً جديدة تشمل تعليق السفر الداخلي، وتمديد حظر تجوّل مفروض خلال الليل، نظراً إلى «امتلاء المستشفيات».

وفي مكسيكو، أعلنت السلطات أن عدد الإصابات عاود الارتفاع قليلاً في المدينة، بعدما تراجع على مدى أسبوعين، لكنها أشارت إلى أن ذلك لن يؤثر في خطط رفع تدابير الإغلاق. وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 7663.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي، إلى تسجيل 1153 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 473 ألفاً و112.

كما لفتت إلى تسجيل 1145 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 454 ألفاً و404.

وفي برلين أعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن اعتقاده بأنه يجب الإبقاء على تدابير مكافحة «كورونا» داخل المدارس لفترة أطول.

وقال الوزير الذي ينتمي لحزب المستشارة أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، عن فترة ما بعد العطلة الصيفية: «لن يمكننا العودة إلى العمل المدرسي من دون تدابير لمكافحة (كورونا) بشكل كامل».

ورأى شبان أن من المرجح أن تدابير مثل الارتداء الإجباري للكمامة، والحضور للدروس بالتناوب، ستظل ضرورية خلال فصلي الخريف والشتاء، رغم التراجع الشديد في معدلات الإصابة حالياً، «فهناك ملايين الناس سيشرعون في الحركة، وما كان لهم أن يتحركوا ويلتقوا لولا هذه التدابير».

وفي نيويورك كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبيرغ للأنباء أمس، عن إعطاء 2.56 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ36.3 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يومياً، وعلى مدار سبعة أيام في المتوسط.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 177.8 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.85 ملايين.

• السعودية: 13 حالة وفاة و1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

• عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم 177.8 مليون حالة.

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