حمدان بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة من أكبر المناصرين لأوضاع اللاجئين حول العالم

المصدر: أبوظبي ■ وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كانت وستظل من أكبر المناصرين والداعمين لأوضاع اللاجئين حول العالم.

وقال سموه إن الإسهام في إيجاد الحلول المبتكرة والملائمة لتداعيات اللجوء، والحد من آثارها الإنسانية والتنموية، مبدأ ثابت في نهج الإمارات، بفضل توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونوّه سموه في هذا الصدد بالعديد من المبادرات المبتكرة التي تبنتها الإمارات أخيراً، للإسهام في تحسين أوضاع اللاجئين.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في تصريح بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، الذي يصادف 20 يونيو، «إن المبادرات النوعية التي تضطلع بها الدولة لدعم قدرات اللاجئين تعزز الجهود الدولية لتخفيف وطأة المعاناة التي يواجهونها بسبب أوضاعهم الاستثنائية، وتعمل على توفير ظروف حياة أفضل لهم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news