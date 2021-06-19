بوتين يهنئ رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران

المصدر: موسكو - رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول صحافي في سفارة روسيا بطهران قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ رئيس القضاء في إيران إبراهيم رئيسي اليوم السبت على فوزه بانتخابات الرئاسة.

ونسبت الوكالة إلى المصدر قوله إن بوتين عبّر أيضا عن أمله «في المزيد من التطور في التعاون الثنائي البناء»، فضلا عن التفاعل بشأن القضايا الدولية، مشيرا إلى أن ذلك في مصلحة البلدين.

وجرت أمس انتخابات الرئاسة الإيرانية وكشفت النتائج شبه النهائية اليوم السبت، عن فوز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي بعد حصوله على أغلبية الأصوات.

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