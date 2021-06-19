آخر مستجدات "كوفيد_19" في بعض الدول العربية

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11050 حالة منها 1496 حالة حرجة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية في بيان لها مساء أمس، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 471959 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 453259 حالة وعدد الوفيات 7650 حالة وفاة.

فيما أعلنت دولة الكويت مساء أمس، تسجيل 1658 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة بها إلى 335874 حالة إلى جانب تسع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1851.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أنه تم أيضا تسجيل 1386 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 317031 حالة .. وأوضحت أن عدد من يتلقون الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة بلغ 202 فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 16992 حالة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الاردنية، مساء أمس، تسجيل 12 وفاة و301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9647 وفاة و745667إصابة.

وأشارت الوزارة في الموجز اليومي لإحصائية (كوفيد-19) في المملكة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 6652.

أما المملكة المغربية فقد أعلنت مساء أمس، تسجيل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و450 حالة شفاء و8 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 525 ألفا و924 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 512 ألفا و937 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9233 حالة.

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