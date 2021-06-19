زلزال يضرب غرب اليابان

المصدر: طوكيو - وام

ضرب زلزال بقوة متوسطة محافظة إيهيمي في غرب اليابان صباح اليوم، حسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية التي ذكرت أن شدة الزلزال بلغت 4 درجات على المقياس الياباني ..ولم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.

وكان مركز الزلزال في نانيو بمحافظة إيهيمي بجزيرة شيكوكو الغربية وبمقياس 4.7 درجة على عمق 40 كيلومتر ..كما ضرب الزلزال أجزاء من محافظات هيروشيما، وأويتا، وكوتشي وياماغوتشي بشدة زلزالية قدرها 3 درجات وبمستوى أقل في مناطق مجاورة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن أحد العاملين فى مجلس مدينة أوواجيما بمحافظة إيهيمى قوله إن الاهتزاز أصبح أقوى بعد هزة أولية واستمر لمدة 30 ثانية ..ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

ووفقاً لشركة شيكوكو للطاقة كهربائية، لم تُلاحظ أي حالات غير طبيعية في محطة إيكاتا للطاقة النووية في مدينة إيكاتا، بمحافظة إيهيمي، حيث لوحظ اهتزاز بشدة زلزالية بلغت 3 درجات.

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