الهند أول دولة في العالم تسجل إصابة بـ"الفطر الأخضر" لمتعافي كورونا

سجلت الهند، اليوم الأربعاء، أول حالة إصابة بعدوى "الفطر الأخضر" لمتعافي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت "وكالة الأنباء الهندية" عن مصدر طبي في الهند قوله، إنه "تم تسجيل أول حالة إصابة بعدوى الفطر الأخضر لمتعافي فيروس كورونا المستجد في ولاية ماديا براديش".

وأوضح المصدر، أن "المصاب يبلغ من العمر 34 عامًا، أصيب بفيروس كورونا لمدة شهرين، قبل إصابته بنزيف في الأنف وحمى، والذي أثبتت الاختبارات إصابته بعد ذلك بعدوى الفطر الأخضر".

Possibly the first patient detected with Green fungus, in Indore and shifted to Mumbai by air ambulance for treatment. He recovered from COVID-19 recently but underwent a test on suspicion that he had contracted black fungus! pic.twitter.com/Anys2ciXab