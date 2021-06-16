وثائق تكشف محاولات ترامب الضغط على وزارة العدل لإلغاء انتخابات 2020

المصدر: واشنطن ■ رويترز

قالت لجنة بمجلس النواب الأميركي، أمس، إن وثائق من وزارة العدل، تسرد بالتفاصيل، محاولات بذلها الرئيس السابق، دونالد ترامب، وكبير موظفيه، وحلفاء آخرون له، بهدف الضغط على الوزارة، للطعن في نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020.

ورصدت لجنة الرقابة والإصلاح بالمجلس، التي طلبت السجلات من وزارة العدل، سلسلة محاولات من جانب ترامب وكبير مساعديه مارك ميدوز، ومحام خاص من خارج الإدارة، للضغط على الوزارة، للتعامل مع الاتهامات الزائفة التي أطلقها الرئيس الجمهوري السابق بشأن الانتخابات.

وقالت رئيسة اللجنة، كارولين مالوني، تظهر هذه الوثائق أن ترامب «حاول إفساد أهم وكالة لإنفاذ القانون في بلادنا، في محاولة سافرة لإلغاء انتخابات خسرها».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news