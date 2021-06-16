القاهرة وطرابلس تؤكدان أهمية الدفع قدماً بالعملية السياسية الليبية

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

اتفق وزيرا خارجية مصر سامح شكري، وليبيا نجلاء المنقوش، أمس، على أهمية الدفع قدماً بالخطوات والإجراءات المتفق عليها في إطار العملية السياسية الليبية ومنها إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير شكري بوزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية أثناء مشاركة الاثنين في الاجتماع التشاوري العربي في الدوحة، حسب بيان أصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أمس.

ووفق البيان، ناقش الوزيران التطورات على الساحة الليبية. وأكد الوزير شكري دعوته للوزيرة المنقوش للقيام بزيارة إلى مصر خلال الأيام المقبلة، وتم الاتفاق على موعد الزيارة لتتم في إطار التشاور القائم بين البلدين على جميع المستويات، وعلى ضوء حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم لليبيا في مساعيها لبدء مرحلة جديدة يسودها الوفاق في إطار دولة ليبية مستقرة وبعيدة عن التدخلات الخارجية.

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