الشيخة فاطمة: انتخاب الإمارات عضواً بمجلس الأمن تتويج لإنجازات القيادة الرشيدة

المصدر: أبوظبي ■ وام

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، بمناسبة انتخاب الدولة عضواً غير دائم في مجلس الأمن للفترة من 2022 إلى 2023.

وقالت سموها في تصريح لها بهذه المناسبة: «إن ما تحقق جاء تتويجاً لإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة الدبلوماسية، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، التي جعلت من الإمارات مفخرة ونموذجاً للنجاح والتميز والريادة».

وأثنت سموها على جهود سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفريق عمله الدبلوماسي المتميز، لما قدموه من نموذج دبلوماسي يحتذى في تعزيز العلاقات بين دولتنا الغالية ودول وشعوب العالم، الأمر الذي أثمر تعزيز المكانة الدولية والمحورية لدولة الإمارات، ونجاحها في إبراز دورها في كل ما يتعلق بتحقيق الخير والسلام والتنمية في العالم.

وقالت سموها: «لهم منا كل التحية والتقدير والاعتزاز، فهم خير مثال لنموذج العمل الوطني المخلص، وكلنا ثقة بقدرة أبناء وبنات الوطن الأوفياء على تشريف الدولة والمحافظة على استدامه إنجازاتها ومكتسباتها».

• «أم الإمارات»: إنجازات الدولة جعلت من الإمارات مفخرة ونموذجاً للنجاح والتميز والريادة.

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