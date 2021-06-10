دياب يدعو إلى بناء دولة لبنانية متحررة من الفساد

المصدر: بيروت ■ د.ب.أ

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، أمس، إلى بناء دولة متحررة من الفساد الذي تسبب في الأزمة الكبرى التي تمر بها البلاد.

وقال دياب، في تصريح أمس على حسابه بموقع «تويتر» بمناسبة العيد 160 لقوى الأمن الداخلي: «المطلوب اليوم أن لا نتخلى عن لبنان، وأن نبني دولة تشبه أحلامنا، دولة المؤسسات والقانون والعدالة والأمن والأمان، دولة تحترم أبناءها وتمنحهم الاستقرار الاجتماعي، دولة متحررة من الفساد الذي دمّر حاضرنا وتسبّب في أزمتنا الكبرى التي نمر بها اليوم».

وأشاد بجهد قوى الأمن الداخلي الكبير لبلد عظيم مهما اشتدّت عليه الصعوبات، قائلاً: «تمتزج تضحياتكم بتاريخ لبنان وحاضره ومستقبله، فكل عنصر ورقيب وضابط في قوى الأمن الداخلي هو رمز للعطاء والسهر على أمن الناس والبلد والمجتمع وحماية المؤسسات».

وأضاف «إيمانكم بلبنان يجب أن يستمر لنعيد بناء الوطن على قياس طموحات اللبنانيين، فأنتم رمز الدولة، والركن الأساس في بنية الدولة التي يجب إنقاذها من دولة الفساد لنحفظ لبنان». يذكر أن النواة الأولى لقوى الأمن الداخلي كانت قد ظهرت بتاريخ التاسع من يونيو 1861 إثر صدور البروتوكول الذي وقَّعه السلطان العثماني في ذلك الوقت عبدالمجيد الأول.

• دياب أشاد بجهد قوى الأمن الداخلي.

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