مجلس الأمن يوافق على تولي غوتيريس لولاية ثانية

المصدر: الأمم المتحدة ■ أ.ف.ب

صادق مجلس الأمن الدولي، أمس، على تولي أنطونيو غوتيريس (72 عاماً) الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية بين عامَي 2022 و2026.

ويتولى رئيس الوزراء البرتغالي السابق الأمانة العامة للمنظمة الدولية منذ يناير 2017، ولم ينافسه مرشح آخر على الولاية الثانية، ولم تتم الموافقة على نحو 10 ترشيحات فردية لأنها لم تحظَ بدعم أيّ من الدول الـ193 الأعضاء في المنظمة.

وفي جلسة مغلقة، أوصى مجلس الأمن الهيئة الأساسية في عملية التعيين، بإجماع أعضائه، الأمانة العامة للأمم المتحدة بالتمديد لغوتيريس، وفق ما أعلن السفير الإستوني، سفين يورغنسون، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس، ويُنتظر التأكيد الرسمي من جانب الجمعية العامة قريباً.

وسيتعين على غوتيريس وضع خطة المعركة ضد جميع الأزمات المندلعة.

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