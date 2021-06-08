بوتين يصادق رسمياً على الانسحاب من «الأجواء المفتوحة»

المصدر: موسكو ■ د.ب.أ

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً للانسحاب رسمياً من معاهدة «الأجواء المفتوحة»، وذكرت وكالة «تاس» الروسية، أنه تم نشر الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، أمس.

وكان مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان) صوت لصالح الانسحاب من المعاهدة الخاصة بالمراقبة العسكرية الجوية الدولية في الثاني من يونيو الجاري، وذلك بعد تصويت مشابه في مجلس النواب الروسي (الدوما) في 19 مايو الماضي.

وكانت الإدارة الأميركية أبلغت موسكو في نهاية مايو أنها لا تريد العودة إلى المعاهدة.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هو من اتخذ قرار الانسحاب قبل نحو عام، ما حمل روسيا على التصرف بالمثل واتهام الولايات المتحدة بإنهاء المعاهدة.

وتهدف المعاهدة إلى الحد من سباق التسلح بعد الحرب الباردة، وتتيح للدول المشاركة بها إجراء عدد متفق عليه مسبقاً من طلعات المراقبة غير المسلحة فوق أراضي بعضها بعضاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news