وزير الصحة الألماني ينفي اتهامات بتوزيع كمامات رديئة

المصدر: برلين - د ب أ

نفى وزير الصحة الألماني ينس شبان اتهامات وُجَّهَتْ إلى وزارته بإعداد خطة لتوزيع كمامات رديئة.

وكان تقرير لمجلة "دير شبيجل" ذكر أن وزارة الصحة كان لديها في العام الماضي خطة لتوزيع كمامات على معاقين ومشردين بعد اختبار سلامة محدود لهذه الكمامات.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الأحد إن الكمامات التي يدور النقاش الراهن حولها، خضعت لاختبار مكثف وأنها مستوفية لكل الخصائص المطلوبة.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، وأحزاب المعارضة وجهت انتقادات حادة لشبان بعد صدور التقرير.

وقال شبان إن تعمد البعض إزعاج مشردين وأصحاب إعاقات من أجل خلق رأي معين ينبئ عن حالة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أكثر من الحديث عن جودة الكمامات مشيرا إلى أن سلامة الكمامات تحظى بأولوية مطلقة داخل وزارة الصحة.

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