الأردن: سنتعامل بحزم مع أي تجمعات خارجة عن القانون

المصدر: عمان - د ب أ

استعرض مجلس الوزراء الأردني برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم الأحد ما جرى من مظاهر خارجة عن القانون خلال الأيام الماضية والإصرار من البعض على إقامة تجمعات وبناء بيوت شعر مخالفة للقانون وتمس أمن المواطن والسلم الأهلي.

وأكد المجلس، في بيان أصدره عقب جلسته اليوم وأوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذه التجمعات والمظاهر غير القانونية وكافة السلوكيات المرافقة لها من تأزيم وتحريض.

وأشار إلى أن «مختلف الأجهزة المختصة مارست أعلى درجات ضبط النفس إزاء هذه النشاطات وما تخللها من تحريض مباشر يشكل خرقا للقانون واعتداء صارخا عليه، بأمل أن يثوب من يؤججون هذه التصرفات إلى رشدهم وأن يعودوا إلى جادة الحق والصواب».

وأكد المجلس أنه «ومع شديد الأسف، فان ما شهدناه ليلة امس السبت من محاولات التحشيد وما واكبها من اعتداءات على بعض مركبات جهاز الأمن العام، وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكيات تحريضية تشكل مخالفات قانونية مكتملة الأركان تمس صلب ثوابت بلدنا ومرتكزاته الدستورية وأدبياتنا المتوارثة منذ نشأة الدولة».

وأشار إلى أن «وزارة الداخلية لن تسمح بتاتا بإقامة أية تجمعات أو فعاليات أو إقامة لبيوت شعر أو غيرها من المنصات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة وما يتخللها من أقوال وسلوكيات تخرق القانون والدستور وتعبث بأمن المجتمع».

وشدد المجلس أنه سيتعامل مع هذه المظاهر بكل حزم، داعيا المواطنين الأعزاء إلى النأي بأنفسهم عنها.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني قال إن قوة أمنية تعاملت مساء امس مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة من الأشخاص في منطقة ناعور ونتج عن تلك الأعمال إصابة أربعة من رجال الأمن العام وجرى إسعافهم إلى المستشفى وهم قيد العلاج.

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