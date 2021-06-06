‎الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف قرية شمالي بوركينا فاسو

المصدر: أبوظبي - وام

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية شمالي جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب، والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة بوركينا فاسو وإلى ذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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