بالفيديو: أول لقاح مضاد لفيروس كورونا عن طريق الاستنشاق

المصدر: بكين - متابعات

طورت الصين أول لقاح بخاخ مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يؤخذ عن طريق الاستنشاق، ليصبح بذلك أول لقاح في العالم يقوم على هذه التقنية.

وبحسب "يورونيوز" قالت عالمة الأوبئة ومطورة اللقاحات الصينية الشهيرة تشين وي، إن لقاح كورونا الذي يؤخذ عن طريق الاستنشاق الذي طوره فريقها قد تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الصينية، ومن المنتظر أن يتم استخدامه في حالات الإصابة الطارئة.

وأضافت خلال اجتماع لمنتدى بوجيانغ للابتكار لعام 2021 الذي عقد في شنغهاي مؤخراً، أن اللقاح البخاخ القابل للاستنشاق يحتاج فقط إلى خُمس جرعة اللقاح القابل للحقن، ولا يحتاج إلى تعبئة خاصة في عبوات. موضحة أن اللقاح البخاخ يوفر بالإضافة إلى المناعة الهرمونية والخلوية التي يتكون منها اللقاح القابل للحقن، يمكن للقاح القابل للاستنشاق أيضاً تكوين مناعة مخاطية.

واستكملت: "إذا تم استنشاق اللقاح من خلال الهباء الهوائي، فإنه يمكن أن يشكل مناعة مخاطية، وتعتبر هذه التحصينات الثلاثة أفضل وقاية يوفرها اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد".

من جانب آخر، أعلن رئيس شركة سينوفاك بيوتك الصينية، يين ويدونغ، في تصريح للتلفزيون الرسمي أن الصين أقرت الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه الشركة للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من سن الثالثة وحتى 17 عاما.

وأضاف أن موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد إستراتيجيات التطعيم.

وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للقاح أنه يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عاما.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news