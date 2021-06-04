«فيس بوك» يعلق حساب دونالد ترامب لعامين

المصدر: سان فرانسيسكو - أ ف ب

اعلن موقع «فيس بوك» الجمعة تعليق حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لعامين، لافتا أيضا إلى أن الشخصيات السياسية ستعاقب أسوة بالمستخدمين الآخرين إذا انتهكت قواعد المنصة الاجتماعية، وخصوصا في حال التضليل الإعلامي.

وقال الموقع إن ترامب لن يستطيع العودة إلا «مع زوال الأخطار التي تهدد أمن الرأي العام»، وذلك بعدما علق حسابه مؤقتا في السابع من يناير الماضي لتشجيعه أنصاره خلال اقتحامهم مبنى الكابيتول في واشنطن، في قرار غير مسبوق.

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