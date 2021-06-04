العراق.. حريق في مخيم للنازحين في كردستان يلتهم 350 خيمة

المصدر: أربيل (العراق) - أ ف ب

أدّى حريق في مخيم للنازحين الأيزيديين الجمعة في إقليم كردستان بشمال العراق إلى احتراق 350 خيمةً، فيما أصيب 25 شخصاً بجروح، على ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس.

ونقل ثمانية جرحى إلى المستشفى إثر إصابتهم بضيق تنفس بعدما اندلعت النيران في مخيم شاريا الواقع في محافظة دهوك المنطقة المحاذية لتركيا والذي يضمّ أكثر من 12 ألف نازح إيزيدي يقطنون ما مجموعه أربعة آلاف خيمة، وفق مدير المخيم سردار محمد.

وأخمد الحريق بالكامل لا سيما بعد الاستعانة بطائرات مروحية وعشرات سيارات الإطفاء، على ما أفاد مسؤول إعلام دائرة الهجرة والمهجرين وإغاثة النازحين في محافظة دهوك كاروان اتروشي، مضيفاً أنه سيجري تشكيل لجنة لكشف ملابسات الحادث وتعويض المتضررين.

وأفاد الناشط المدني الايزيدي سعيد خوديده فرانس برس أن منظمات خيرية بدأت بتقديم مساعدات عاجلة لمن احترقت خيمهم، فيما يفترض العمل على نصب خيم جديدة اعتباراً من غد السبت، وفق المسؤولين.

ونتيجة تردي البنى التحتية الكهربائية، تكاد الحرائق تكون مشهداً يوميا في العراق حيث سجلت وزارة الداخلية بين يناير ومارس 7000 حريق، أكثرها فتكا شب في مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كوفيد-19 بالعاصمة بغداد في إبريل، واسفر عن مصرع 82 شخصاً.

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