النرويج تستدعي السفير الأميركي على خلفية تجسس

المصدر: أوسلو - أ ف ب

استدعت أوسلو الخميس سفير الولايات المتحدة بعد الكشف عن معلومات حول تجسس أميركي على مسؤولين سياسيين من أربع دول أوروبية بينها النرويج كما أفادت وسائل إعلام نرويجية.

وقالت رئيسة وزراء النرويج أرنا سولبرغ بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء «أن تي بي»، «أنا مسرورة لأن الأميركيين قالوا بوضوح إنهم غيروا ممارساتهم العام 2014 بشأن مراقبة حلفاء وإنهم يريدون التعاون معنا ومع آخرين لكشف ما حصل».

وأضافت «لقد استدعينا اليوم (الخميس) سفير الولايات المتحدة في أوسلو لمتابعة هذه الدعوة».

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