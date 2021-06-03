جلسة اقتراع سري الأسبوع القادم لانتخاب 5 أعضاء جدد في مجلس الأمن

المصدر: نيويورك - وام

تعقد الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 يونيو الحالي جلسة اقتراع سري، لانتخاب خمسة أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن، للفترة 2022-2023.

ومن المقرر أن ينتخب أعضاء الجمعية، خلال هذه الجلسة، خمس دول كأعضاء جدد غير دائمين في المجلس، لشغل عضوية الدول الخمسة غير الدائمين الحاليين والمنتهية عضويتهم في المجلس مع نهاية ديسمبر القادم، وهي كل من تونس والنيجر وفييتنام وسانت فنسنت وجزر غرينادين وإستونيا.

وتتنافس على هذه المقاعد الخمس، ست دول، وهي «دولة الإمارات للمقعد الشاغر لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والغابون وغانا على المقعدين الشاغرين لمجموعة القارة الأفريقية، وألبانيا عن المقعد الشاغر لمجموعة دول أوروبا الشرقية، والبرازيل عن المقعد الشاغل لمجموعة دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي».

وكل عضو من أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 مدعو للإدلاء بصوته في صندوق اقتراع وفقا لفاصل زمني يتم تحديده مسبقا من قبل رئيس الجمعية العامة.

ويتعين على كل دولة مرشحة الحصول على دعم ثلثي الدول الحاضرة خلال التصويت، أي على 128 صوتا في حال شاركت جميع الدول بالانتخابات.

ويضم مجلس الأمن الدولي 15 مقعدا بينها خمسة للدول دائمة العضوية «الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا» و10 دول غير دائمة العضوية يجدد نصفها كل سنة لتتولى مهامها بعد ستة أشهر من التصويت.

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