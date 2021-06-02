إسرائيل تدمّر نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية

دمّر الجيش الإسرائيلي نقطة مراقبة تابعة للجيش السوري في هضبة الجولان، وذلك للمرة الثالثة هذا العام.

وجاء في تغريدة أطلقها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية أفيخاي أدرعي أنّ "الجيش دمّر نقطة المراقبة الأمامية للجيش السوري والتي أقيمت في منطقة غربي خط ألفا وسط هضبة الجولان"، في إشارة إلى الجانب الإسرائيلي من المنطقة العازلة التي تسيّر فيها الأمم المتحدة دوريات مراقبة.

وأعلن أدرعي أن "القوات الإسرائيلية قامت باقتحام نقطة المراقبة السورية وتفجيرها بواسطة أجهزة تفجيرية".

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