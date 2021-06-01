نفاد لقاحات «كورونا» في أفغانستان

المصدر: كابول ■ د.ب.أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في أفغانستان، داستاجير نزاري، أمس، توقف إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما تنتظر البلاد تسلم شحنات جديدة من لقاحات «كورونا»، وسط زيادة في الإصابات خلال موجة ثالثة من الوباء.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عملية تطعيم أشخاص جدد قد توقفت في البلاد، ويقتصر التطعيم فقط حالياً على إعطاء الجرعة الثانية للأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى.

وتلقت أفغانستان، التي يقدر عدد سكانها بـ37 مليون نسمة، حتى الآن 500 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من الهند و468 ألف جرعة أخرى من برنامج مشاركة اللقاحات الدولي «كوفاكس»، وتم استخدام الجرعات لتطعيم العاملين في مجال الصحة وأفراد القوات المسلحة والمدرسين والإعلاميين.

وقال نزاري إنه من المتوقع أن تتلقى البلاد 700 ألف جرعة أخرى من اللقاحات من الصين في المستقبل القريب، لكن لا يوجد موعد محدد للتسليم.

وتسعى أفغانستان للحصول على لقاحات تكفي لجميع السكان. ومن المفترض أن تتلقى لقاحات تكفي 20% من السكان من برنامج كوفاكس.

وقال نزاري إن كابول لديها ميزانية لشراء اللقاحات التي تكفي لـ28% آخرين من السكان. وتحاول الحكومة الحصول على اللقاحات في أسرع وقت.

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