غريفيث يدعو لانتهاز "الاجماع الدبلوماسي غير العادي" لإنهاء حرب اليمن

المصدر: صنعاء – أ.ف.ب

دعا مبعوث الامم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أطراف النزاع اليمني خلال زيارة لصنعاء أمس، الى الاستفادة من الزخم الدبلوماسي الاقليمي والدولي لإنهاء الحرب المدمرة.

وبدت تصريحات غريفيث في صنعاء بعد لقاءات مع مسؤولين في صفوف الميليشيات الحوثية، إيجابية بالمقارنة مع إعلانه في بداية الشهر الحالي عدم توصل المحادثات إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار.

ويجري غريفيث وموفد الولايات المتحدة لليمن تيموثي ليندركينغ، جولات مكوكية في المنطقة لدفع جهود السلام إلى الأمام في البلد الغارق في الحرب منذ 2014، والذي يقف ملايين من سكانه على حافة المجاعة.

وقال مبعوث الامم المتحدة قبيل مغادرته صنعاء "لقد اقترحنا عدة طرق لردم الهوة بين الطرفين وهناك قدر غير عادي من الإجماع الدبلوماسي" لدعم هذه المقترحات.

وأضاف متحدثاً للصحافيين في العاصمة الخاضعة لسيطرة الميليشيات "هناك طاقة دبلوماسية حقيقية لم تكن موجودة من قبل".

وأوضح غريفيث أنّ "كل مقترحاتنا تضمّنت إعادة فتح هذا المطار الذي نتحدث فيه اليوم"، مشيرا إلى أنّه اجتمع بزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وحصل منه على "أفكار" سينقلها للطرف الآخر.

ومن المفترض أن يغادر البريطاني مارتن غريفيث (69 عاما) قريباً منصبه الذي يشغله منذ 2018. وقد تم تعيينه مساعدا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في وقت سابق من الشهر الحالي.

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