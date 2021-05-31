13 قتيلاً في هجوم على حفل زفاف وتفجير بأفغانستان

المصدر: كابول ■ د.ب.أ

لقي ما لا يقل عن 13 شخصاً مصرعهم في أفغانستان، جراء هجوم بقذيفة هاون، استهدف حفل زفاف، وتفجير على جانب طريق بالقرب من سكة حديدية، حسبما أفاد مسؤولون، أمس، في ما يتعلق بالحادثين المنفصلين.

وأكد عدد من المسؤولين المحليين أنه في إقليم كابيسا شمال شرق البلاد، لقي سبعة مدنيين على الأقل حتفهم، وأصيب ثلاثة آخرون، بعد سقوط قذيفة هاون على حفل زفاف في منطقة تاجاب، ووقع الحادث مساء أول من أمس، خلال مناوشات بين الحكومة ومسلحي «طالبان».

وفي إقليم هيرات غرب البلاد، لقي ستة أفراد من قوات الأمن التي تحرس خط سكة حديد بين أفغانستان وإيران حتفهم، جراء انفجار قنبلة زُرعت على جانب طريق في منطقة جوريان، حسبما قال حاكم الإقليم وحيد قاتالي.

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