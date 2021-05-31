التحالف الدولي: القوات العراقية تقود المعارك ضد «داعش»

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

أكد التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، أن مهمته في العراق تحولت من القتال المباشر إلى المشورة والتدريب والدعم الإضافي للقوات العراقية، مشيراً إلى أن القوات العراقية هي من تقود المعارك ضد «داعش» حالياً.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث الرسمي لقوة المهام المشتركة في التحالف الدولي العقيد واين موراتو، قوله إن «التحالف يواصل تقديم المعلومات الاستخبارية والمراقبة والاستطلاع والخدمات اللوجستية وتقديم المشورة، وعند الطلب يقدم الدعم الجوي للقوات الأمنية العراقية».

وأشار إلى أن «القوات العراقية الآن هي من تقود المعارك بشكل مستقل ضد (داعش) وبشكل ناجح وبكل تقنية»، مبيناً أن التحالف سيواصل الإشراف على برامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة «داعش».

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