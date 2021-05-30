خروج عربة من قطار أسوان القاهرة عن القضبان ببني سويف

خرجت عربة تابعة لقطار أسوان القاهرة عن القضبان، الأحد، ما تسبب في توقف حركة قطارات الصعيد بمحافظة بني سويف.

وتمكن رئيس مركز ومدينة ببا هانى جويلى، وقيادات أمن بني سويف ، من إحضار سيارات وأتوبيسات لنقل الركاب من القطار واستئنافهم السفر إلى القاهرة.



وكان مدير أمن بني سويف اللواء محمد مراد، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بأنه أثناء سير القطار أسوان القاهرة رقم 833، فوجئ سائق القطار بخروج العربة الرابعة من القطار عن القضبان، ما أدى إلى توقف القطار.

وقال رئيس مدينة ببا إن قيادات الأمن والمحافظة أحضروا سيارات ميكروباص وأتوبيسات لنقل ركاب القطار إلى القاهرة، فيما تقوم أجهزة السكة الحديد بإعادة عربة القطار إلى القضبان لإعادة تسيير حركة القطارات التي توقفت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news