قذيفة هاون تحول حفل زفاف في أفغانستان إلى عزاء

المصدر: كابول - أ ف ب

أصابت قذيفة هاون حفل زفاف في ولاية شمال العاصمة الأفغانية، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل بينهم نساء وأطفال، بحسب ما أعلن مسؤولون الأحد.

ووقع الهجوم في وقت متأخر السبت في ولاية كابيسا عندما ضربت قذيفة كانت تستهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش منزلا حيث كان حشد متجمّعا من أجل حفل زفاف، وفق ما أفاد مسؤولون.

وذكر الناطق باسم وزارة الدفاع فواد أمان على تويتر «قتل ستة مدنيين وأصيب أربعة بجروح عندما أصاب صاروخ إرهابي أطلقته طالبان حفل زفاف في ولاية كابيسا».

وكان من بين القتلى نساء وأطفال، وفق ما ذكر الناطق باسم حاكم كابيسا شايق شوريش، الذي حمّل طالبان مسؤولية الاعتداء.

وقال إن المتمرّدين استهدفوا نقطة تفتيش تابعة للجيش بالقذيفة لكنها أخطأت هدفها وأصابت حفل الزفاف.

ونفى المتمرّدون إطلاق القذيفة واتّهموا الحكومة بإطلاقها.

كما اتهمت وزارة الداخلية طالبان الأحد بقتل نحو 250 مدنيا وإصابة أكثر من 500 بانفجار قنابل على جوانب طرق وغير ذلك من الهجمات على مدى الشهر الماضي.

وبينما تنفي طالبان قتل المدنيين إلا أن القنابل المزروعة على جوانب الطرق لاستهداف قوات الأمن غالبا ما تودي بمدنيين.

والسبت، لقي أربعة أشخاص على الأقل، بينهم محاضران في جامعة، حتفهم وأصيب آخرون بجروح عندما ضربت قنبلة وضعت على جانب احدى الطرق حافلتهم في ولاية بروان شمال كابول.

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