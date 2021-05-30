إثيوبيا تبدأ «تلقيح السحب» لتنفيذ الملء الثاني لسد النهضة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإثيوبية، أنها بصدد استخدام تقنية تلقيح السحب في عملية الملء الثاني لسد النهضة المقررة في يوليو المقبل.

وقال نائب المدير العام لوكالة الأرصاد الجوية الإثيوبية، كينفي هيلي ماريام، في تصريحات صحافية، إن «الوكالة تخطط لاستخدام تكنولوجيا التلقيح السحابي، بالإضافة إلى هطول الأمطار في عملية لسد النهضة».

وأوضح أن «الاستعدادات جارية على قدم وساق لاستكمال المرحلة الثانية من ملء السد في موسم الأمطار القادم|.

وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الشهر الماضي مشروع استخدام تقنية «تلقيح الغيوم» لاستدرار الأمطار، وأعلن حينها أن الغرض منها بناء مزيد من السدود.

وتعتمد تقنية «البذر السحابي»، أو الاستمطار، على رصد الأجواء لمراقبة بدء تكون السحب، ومن ثم إطلاق طائرات صغيرة محملة بشعلات من كلوريد البوتاسيوم والصوديوم لتلقيح الغيوم، والذي يسهم في تعزيز كثافة السحابة وبالتالي زيادة فرص هطول الأمطار.

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