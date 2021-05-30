فيروس كورونا يجتاح سجون تايلاند المكتظة

المصدر: بانكوك ■ أ.ف.ب

سلطت موجة من الإصابات بـ«كوفيد-19» تجتاح زنزانات تايلاند الضوء على مشكلة السجون المكتظة في المملكة، حيث لا تتجاوز المساحة المتاحة لبعض النزلاء للنوم مساحة نعش.

وحتى أمس، ثبتت إصابة 25 ألف شخص داخل سجون مختلفة، حيث تم تشجيع المساجين الذين يعيشون متلاصقين على وضع الكمامات حتى أثناء نومهم. واقترحت السلطات خططاً لإطلاق سراح مبكر للسجناء الذين يعانون أمراضاً سابقة وأعلنت عن تمويل مخصص لإجراء المزيد من الفحوص والرعاية الطبية في الأيام الأخيرة. لكن المساجين القابعين خلف القضبان يقولون إنهم لم يكونوا على دراية بمدى خطورة تفشي الوباء.

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