السعودية: تعميم برفع قيود السفر للقادمين من 11 دولة

المصدر: الرياض - واس

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بشأن تحديث رفع قيود السفر عن المسافرين القادمين إلى المملكة.

وينص التعميم على السماح بدخول المملكة للقادمين عبر المنافذ الجوية وإنهاء تعليق السفر للقادمين من الدول التالية: (دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأيرلندا، والجهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، واليابان)، وذلك إثر إعلان الجهات المختصة بناء على ما عرضته الجهات الصحية بشأن استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

وقالت هيئة الطيران المدني السعودية إنها تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة، بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات السفر بالمطارات السعودية، كما تتضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إلزام كل الجهات المعنية وشركات النقل الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت في وقت سابق، اليوم السبت، السماح بالدخول إلى المملكة للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة و10 دول أخرى.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 2 فبراير الماضي، بشأن تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، وبناءً على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول، فقد تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من: (دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، وأيرلندا، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، واليابان).

وأكد المصدر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، منوهاً إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 18 / 10 / 1442هـ الموافق 30 / 5 / 2021م.

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