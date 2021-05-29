أب يقتل طفليه وينتحر من أعلى جبل في اليمن

المصدر: إب - متابعات

أقدم أحد الآباء على رمي أولاده الثلاثة من على سفح جبل شاهق، في محافظة إب اليمنية، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، ما أدى إلى وفاته واثنين من أبنائه ونجاة طفله الثالث بأعجوبة، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لقناة العربية.

وأوضح ناشطون ووسائل اعلام محلية أن المواطن اليمني "إ. عبدالله" (35 عاماً) من أهالي مديرية "حبيش"، بمحافظة إب، أقدم على قتل أطفاله برميهم من إحدى الأماكن المرتفعة ثم ألقى بنفسه من المكان ذاته، ولقي حتفه مع اثنين من أطفاله (ولد، بنت)، فيما نجا طفله الثالث.

وأكدت مصادر محلية أن "الأب وطفليه لقوا حتفهم على الفور، فيما لا يزال الطفل الثالث يتلقى العلاج نتيجة إصاباته البالغة، وأوضحت أن الأب كان يعاني من ظروف معيشية صعبة أجبرته على اختيار الموت الجماعي له ولصغاره.

ووفق "العربية" تزايدت حالات الانتحار خلال السنوات التي أعقبت الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن وإشعال الحرب أواخر العام 2014م، بسبب الظروف المعيشية القاسية التي يعيشها السكان ومصادرة الميليشيات لرواتب الموظفين وانعدام مصادر الدخل وتوسع رقعة الفقر.

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