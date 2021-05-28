جنوح سفينة حاويات في قناة السويس... وتحرك فوري للسلطات المصرية

المصدر: القاهرة - رويترز

قالت هيئة قناة السويس إن سفينة حاويات تعطلت في القناة اليوم الجمعة لكن جرى قطرها وإصلاح العطل دون أي تأثير على الملاحة.

وقالت الهيئة ومصادر في القناة إن السفينة ميرسك إميرالد التي يبلغ طولها 353 مترا تعرضت لعطل مفاجئ في المحرك قرب الإسماعيلية أثناء مرورها جنوبا لكن جرى قطرها إلى منطقة انتظار لإجراء الفحوص الفنية.

وأثناء جنوح السفينة، تم تحويل مسار بعض السفن إلى ممر ثان تم إنشاؤه في عملية لتوسيع جزء من القناة اكتملت في 2015، بحسب بيان الهيئة.

وذكرت شركة ليث للتوكيلات الملاحية أن الملاحة في القناة كانت طبيعية بعد قطر السفينة.

وكانت سفينة حاويات أخرى، هي إيفر غيفن، جنحت لستة أيام في مارس بعرض الجزء الجنوبي من القناة، مما ترتب عليه تعطل حركة الملاحة في كلا الاتجاهين وارتباك حركة التجارة العالمية.

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