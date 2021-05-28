الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ الملكة رانيا بذكرى استقلال الأردن

المصدر: أبوظبي ■ وام

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برقية تهنئة إلى صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، حرم صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى استقلال المملكة الـ75.

وأعربت سموها خلال البرقية عن أطيب تمنياتها القلبية بموفور الصحة والعافية لجلالتها وقالت: «إنه ليسعدني أن أبدي اعتزازي بقوة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تستمد أسسها من روابط الأخوة والصداقة، آملين أن تزداد تماسكاً وتطوراً ورسوخاً، في ظل رعاية واهتمام القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين».

وأضافت سموها: «ونغتنم هذه المناسبة الجليلة لنعرب عن مقدار تقديرنا لما حققته المملكة من إنجازات في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة، في ظل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بما يلبي طموحات وتطلعات الشعب الأردني الشقيق، ويحقق ما ينشده من تقدم وازدهار، وندعو الله تعالى أن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية، قيادةً وحكومةً وشعباً، وأن يديم عليها الأمن والأمان».

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