ملك الأردن يغرد ترحيبا بزيارة محمد بن زايد

المصدر: عمان - بترا

عبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن سروره، بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى عمان اليوم.

ونشر العاهل الأردني تغريدة على (تويتر) اليوم الخميس؛ ترحيبا بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى عمان.

وقال الملك عبدالله الثاني في التغريدة « سررت بزيارة الشيخ محمد بن زايد إلى عمان».

وأضاف:« في كل لقاء يجمعني مع أخي العزيز أبي خالد، يكون العنوان الأبرز خدمة بلدينا وشعبينا الشقيقين، وقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».

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