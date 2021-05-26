قتلى وجرحى في إطلاق نار بكاليفورنيا

المصدر: كاليفورنيا - أ. ف. ب

أسفر إطلاق نار في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأميركية الأربعاء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بحسب الشرطة المحلية.

وقال راسل ديفيس من شرطة مقاطعة سانتا كلارا إن المسلح المشتبه به قتل، ولم يتأكد بعد العدد الدقيق للقتلى والجرحى، مضيفا أن المعلومات لا تزال أولية.

ووقع إطلاق النار قرب نقطة لمجموعة النقل "فاليه تراسبورتايشن اوتوريتي" التي تدير النقل العام محلياً.

وأشارت الشرطة إلى أنّ موظفين في الشركة "من بين الضحايا"، من دون تحديد العدد، فيما قالت الشركة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تم إخلاء الموقع.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قتل 12 شخصا بالرصاص وأصيب نحو 50 في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في تصاعد لأعمال العنف المسلح الذي وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن حديثاً بأنه "وباء".

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