رئيس الوزراء السوري: الإقبال على التصويت غلب التوقعات

المصدر: دمشق - سانا

قال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس في تصريح للصحافيين عقب إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية إن "الشعب السوري يعبر اليوم عن مواقفه الوطنية الثابتة ويؤكد من جديد أن سورية قرارها حر ومستقل ونابع من ثوابتها الوطنية فلا توجد قوة في الأرض تستطيع أن تغير إرادته ووفاءه لجيشه وبلده، مشيراً إلى أن اقبال المواطنين على المراكز في مختلف المحافظات غلب التوقعات لناحية الكثافة".

وأضاف المهندس عرنوس أن "هذه المشاركة بالانتخابات موقف جريء وصريح وواضح من كل شرائح الشعب السوري فضلاً عن كونه واجباً وحقاً، مؤكداً أن مستقبل سورية يقرره السوريون بأنفسهم ولا يمكن لأي قوة في الأرض أن تفرض إرادتها على الشعب السوري الأبي وما نشاهده اليوم من إقبال على مراكز الاقتراع دليل واضح على عزيمة الشعب السوري وإصراره على بناء دولته القوية بملء إرادته وحريته الكاملة".

وأشار رئيس مجلس الوزراء السوري إلى أن "هذه الانتخابات بالتأكيد مفصلية وستؤسس لمرحلة قادمة تحمل كل الخير والأمل والبناء لسورية صاحبة الدور الحضاري والقيادي والبناء عبر التاريخ وستكون ثمارها للوطن وكل شرائح المجتمع".

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